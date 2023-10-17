Національна команда України у 8-му турі відбіркового турніру перед чемпіонатом Європи 2024 року зустрінеться зі збірною Мальти на виїзді.Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.Матч Мальта – Україна зіграють 17 жовтня. Поєдинок відбудеться на арені Національний стадіон у Та-Калі. Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.Австрійська контора Bwin безумовним фаворитом протистояння визначила "синьо-жовтих". На перемогу підопічних Сергія Реброва можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,26. Потенційний успіх острів’ян оцінили балом 11,50. Нічия ж удвічі вірогідніша – кеф 5,50.Персональні фанати Артема Довбика можуть закластися на мінімум дубль свого улюбленця з перспективним коефіцієнтом 8,50. Натомість любителі гострих відчуттів розглянуть варіант зі ставкою на точний результат 4:0 зі солідним кефом 11,50.Схожі цифри підготували й британці з William Hill. На перемогу збірної України заклали коефіцієнт 1,27. Ще менше тут вірять у подвиг "лицарів", виставши бал 12,00 на їхню перемогу. Кеф 5,25 на нічию змушує задуматися про ризик.Шанувальники відкритого футболу можуть зробити неочікувану ставку з голами обох команд у кожному з таймів із неймовірним коефіцієнтом 23,00. Натомість віра в продовження гольової серії Олександра Караваєва дозволить збагатитися в 9,5 разів.До слова, раніше збірна України здолала Північну Македонію у кваліфікації до Євро-2024.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.