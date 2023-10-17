Президент Росії Володимир Путін та його найближчий союзник серед лідерів Європейського Союзу, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, підтвердили свою прихильність до двосторонніх зв’язків на тлі війни проти України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters."Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії, навпаки, метою Угорщини завжди було налагодити і розширювати взаємно найкращі контакти, і нам це вдалося", – сказав Орбан.Угорський прем’єр заявив, що намагається "врятувати все, що можна" з двосторонніх контактів, і зацікавлена у продовженні економічної співпраці, "поки що це можливо".Орбан і Путін зустрілися в урядовому гостьовому будинку, де Путін зупинився перед початком міжнародного форуму з китайської ініціативи "Пояс і шлях"."Незважаючи на те, що в сьогоднішніх геополітичних умовах можливості для підтримки контактів та розвитку відносин дуже обмежені, проте не може не викликати задоволення, що з багатьма країнами Європи у нас відносини зберігаються, розвиваються. Одна з цих країн – Угорщина", – сказав Путін.Відносини Орбана та ПутінаУгорщина виступала проти багатьох ініціатив ЄС щодо підтримки України для відсічі агресії Москви і отримує більшу частину сирої нафти та газу з Росії.Угорщина розвиває тісніші зв’язки з Росією, ніж інші держави ЄС, і розглядається як ключовий потенційний противник рішення про початок переговорів про вступ до ЄС з Києвом, що вимагатиме одностайної підтримки 27 членів блоку.У спробі схвалити Будапешт на подальшу допомогу Україні, включаючи початок переговорів про членство, Брюссель розглядає можливість розблокувати мільярди євро для Угорщини, які були заморожені через проблеми з верховенством закону.Останній раз Путін і Орбан розмовляли віч-на-віч 1 лютого 2022 року на багатогодинній зустрічі в Москві, рівно за три тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.