Середа, 18 жовтня, в Україні теплом не побалує. Хоча цей день навряд чи можна буде назвати істотно холодним. Оскільки в п’ятницю, 20 жовтня, прийде ще більше похолодання.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Середа очікується в Україні холодною. Найближчої ночі 0…+5 градусів, місцями 0-2 градуси морозу! Протягом дня +7…+13 градусів, у південній частині до +17 градусів",- розповіла вона.Але у Діденко виявилась і добра новина – повсюди буде без опадів."18 жовтня пануватиме суха повітряна маса із нічними та ранковими туманчиками", – додала синоптик.У Києві в середу опадів не передбачається, вночі +1…+4 градуси, вдень +9…+11 градусів.Погода на найближчі дніЗа даними Діденко, "четвер ще побуде без опадів", а з п’ятниці підуть дощі та похолоднішає. Лише південна частина "належатиме теплій погоді"."Через додаткове похолодання 21 жовтня на заході та півночі України, включно з Києвом, ймовірний мокрий сніг!" – попередила вона.Зазначимо, що сніг для України восени вже не "новинка". Карпати другий день засипає снігом. Зокрема, сьогодні там справжня завірюха – видимість не більше 30 м.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.