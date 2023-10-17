Президент Росії Володимир Путін прибув до Китаю. Він братиме участь у форумі “Один пояс – один шлях”.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські джерела.Головною темою форуму стало "Високоякісне будівництво "Одного поясу, одного шляху", спільне досягнення загального розвитку та процвітання".Відомо, що сьогодні у рамках форуму пройде підприємницька конференція та вітальна вечеря. У середу відбудеться офіційна церемонія відкриття форуму, на якій із промовою виступить Сі Цзіньпін. Також пройде низка форумів на високому рівні та тематичних форумів.У понеділок Центральне телебачення Китаю повідомляло, що для участі у форумі до Пекіна вже прибули президент Сербії Олександр Вучич, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.Програма форумуУ президента РФ заплановані зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, президентом В’єтнаму Во Ван Тхіонгом, прем’єром Королівства Таїланд Сеттхою Тхавісіном, президентом Монголії Ухнаагійн Хурелсухом і президентом Лаоської Народно-Демократичної республіки Тхонліном Сісулітом.Основні заходи форуму відбудуться завтра, 18 жовтня, у Будинку народних зборів на площі Тяньаньмень. Російський президент візьме участь у церемонії відкриття форуму. На середу також заплановано російсько-китайські переговори.Раніше ми повідомляли, що Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів переговори з Путіним. Президент Росії прославився скандальними висловлюваннями, щодо Ізраїлю.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.