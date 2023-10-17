У місті Дубно Рівненської області поліцейські спільно з фахівцями ДСНС зняли з даху закинутої будівлі песика. Відомо, що у тварини була травмована лапа.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Національної поліції України у Facebook.Як виявили тваринуПерехожі побачили на даху закинутої будівлі пса, який "своїм поглядом наче просив допомоги у людей".Саме в цей час вулицею в Дубно проїжджало авто поліцейських, яке і зупинили студенти.Коли правоохоронці піднялись на дах то побачили, що у тварини травмована лапа. На усі їхні спроби зняти його з даху реагував агресивно та кусався.Тож на допомогу викликали співробітників ДСНС зі спеціальним обладнанням."Спецоперація пройшла успішно. На прощання, чи то у знак вдячності, песик таки дозволив себе погладити. Коли кожне життя важливе!" – йдеться у повідомленні.Раніше ми повідомляли, що ЗСУ врятували вівчарку, яку окупанти розмалювали фарбою.Також ми писали, що під Харковом врятували пса, який тиждень плавав на крижині без їжі.