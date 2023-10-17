Російська армія втратила вже понад 200 військових, а також більш як 60 танків та БТР під час свого наступу на Авдіївку у Донецькій області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.За даними військового аналітика Bild Юліана Ріпке, російські війська, намагаючись оточити Авдіївку, пішли у наступ колонами із понад 100 одиниць техніки: танки, БТР, БМП, вантажівки. Однак вони потрапили під вогонь артилерії та ПТУР та були відкинуті.За оцінкою аналітика, українськими військами було вбито понад 200 російських окупантів та знищено понад 60 танків і БТР.Як зазначив Ріпке, план росіян полягав у тому, щоб створити великий котел, обійшовши Авдіївку із заходу. Для цього вони хотіли захопити села Північне, Степове та Бердичі.Проте ЗСУ змогли зупинити наступ окупантів під Північним і на залізничній лінії в Степовому. За даними аналітика, попри втрати, російські війська не мають наміру відмовлятися від наступу на Авдіївку.Наступ РФ на АвдіївкуНагадаємо, з початку минулого тижня російські окупанти активізували наступ на Авдіївку у Донецькій області. Ворог посилено обстрілює місто та сусідні населені пункти. Ситуація у місті залишається напруженою.За даними Генштабу, у районі Авдіївки минулого тижня війська РФ здійснили понад 100 невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій в районах східніше Степового, Ласточкиного, Тоненького, Кераміка, Северного, Невельського, Нетайлово та Первомайського Донецької області.Тим часом, як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), спроба росіян наступати на місто може перетворитися на "биття у бетонну стіну". Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.