У Вільнюсі четверо людей, троє з яких були п’яні, зірвали прапор України та викинули його до скриньки. Їх незабаром заарештували.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.Як повідомили у Департаменті поліції, правопорушники несли український прапор, потім поклали його у сміттєвий бак дерев’яним держаком догори та, плюнувши на нього, пішли.Двох жінок та двох чоловіків було затримано та взято під варту. За фактом осквернення символу іноземної держави розпочато досудове розслідування.Відповідно до законодавства Литви, їх можуть покарати штрафом або обмеженням волі, або арештом, або позбавленням волі на строк до двох років.Допомога Україні від ЛитвиРаніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що Європейський союз наближається до "критичного моменту" після того, як політичні зрушення у США та Словаччині поставили під загрозу підтримку України з боку ЄС та НАТО в умовах російського вторгнення.Також Литва передала комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України .Наприкінці вересня міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас зустрівся з українським колегою Рустемом Умеровим та анонсував новий пакет військової допомоги Україні. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.