У тимчасово окупованому Бердянську місцеві жителі чули вибухи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Brd24."Місцева влада" повідомляє, що спрацювала система ППО, але здається є влучення, – зауважили адміністратори каналу.За даними очевидців, вибухи було чутно в районі аеродрому. Ця інформація потребує перевірки.Окупація БердянськаРосіяни окупували Бердянськ на початку повномасштабної війни. У місті є аеродром, який окупанти використовують у своїх цілях.

Фото: місцезнаходження Бердянська (deepstatemap.live)Окупанти перетворили раніше відомий курорт на військову базу. Але це не заважає вибухати об’єктам та техніці, якими користуються агресори.Так у вересні місцеві жителі чули гучні вибухи , після яких у будинках пропадало світло.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.