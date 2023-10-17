Сьогодні, 17 жовтня, в Україні буде досить холодно. Із “плюсів” – відсутність опадів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укргідрометцентрі”."Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на північному сході країни вдень місцями невеликий дощ", – розповіли синоптики.Як зазначають в "Укргідрометцентрі", вдень в Україні 7-12° тепла, у південній частині до 16°."В Карпатах вдень 1-6° тепла", – констатували в метеорологічній службі, додавши, що вітер буде північно-західним, 7-12 м/с. Погода в Україні до кінця тижняВесь найближчий тиждень в Україні буде холодно. Щоправда, вже в наступні 7 днів прийде потепління. За даними "Укргідрометцентру", у наступні три доби переважатиме погода без опадів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.