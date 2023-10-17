Домашній, за рецептом бабусі, з висівками або крафтовий з модної пекарні – будь-який хліб може швидко почерствіти або покритися пліснявою. Проте американська блогерка назвала простий лайфхак, який допоможе зберегти випічку і навіть без хлібниці.Про те, як уберегти хліб від плісняви та не перетворити його на сухар, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok блогерки під ніком Gabby’s Greens.Як зберігати хліб – простий лайфхакДівчина радить нарізати хліб скибочками, а потім зберігати їх у звичайній підставці для торта з дерев’яною підкладкою та скляною кришкою. Здавалося б, навіщо вигадувати щось нове, якщо люди вже винайшли звичайну хлібницю. Однак блогерка стверджує, що підставка для торта справляється з цією задачею набагато краще.У ній скибочки залишатимуться м’якими буквально тижнями. При цьому на хлібі не з’явиться пліснява. Блогерка зазначила, що кришка зі скла захищає продукт від пилу та бактерій. А підкладка з дерева допомагає "регулювати" вологість, завдяки чому скибочки не пересихають, але і не "киснуть" у воді.

Як зберігати хліб, щоб він не плісняв (скриншоти)Що робити, якщо хліба забагатоБлогерша також розповіла, як вчинити, якщо ви купили занадто великий буханець хліба. Розріжте його на дві частини, першу варто зберігати у підставці для торта, а другу – наріжте і покладіть у пластиковий контейнер зі щільною кришкою.Потім кладіть контейнер у морозильну камеру. Там хліб може зберігатись дуже довго. Коли ж ви захочете його з’їсти, просто розморозьте скибочки у мікрохвильовій печі, в тостері або на грилі.Цей лайфхак допоможе вам зберігати хліб та не викидати черстві шматочки. У коментарях під відео блогерки користувачі пишуть, що вона придумала чудову ідею, завдяки якій можна непогано заощадити.Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Клопотенко розповів, за якої температури в духовці готувати різні страви.Також стало відомо, як утеплити будинок у холоди, не витрачаючи багато грошей.