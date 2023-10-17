Українські військові вночі завдали серії ударів по ворожих аеродромах у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську Запорізької області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СтратКом ЗСУ.Повідомляється, що ЗСУ завдали точних ударів по вертольотах та обладнання аеродромів. Точніші результати обстрілів будуть відомі пізніше.Раніше про вибухи у Бердянську та детонацію боєприпасів у районі місцевого аеродрому повідомляли місцеві жителі у соціальних мережах.За даними Генштабу ЗСУ, в результаті ударів знищені два російські вертольоти, склад боєприпасів, а також артсистема противника.Ситуація в Луганську та БердянськуСлід зазначити, що останнім часом в окупованому Луганську все частіше лунають вибухи. Наприклад, 25 вересня під Луганськом теж було голосно, а в мережі повідомляли про "приліт" за складом боєприпасів росіян на заводі з виробництва радіотехніки та радіоелектроніки "Юність".Також додамо, що у Луганську розміщується велика кількість російських окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни перетворюють лікарні в місті у шпиталі для поранених загарбників.У Бердянську Запорізької області також часто лунають вибухи, переважно у районі аеродрому, який із початком повномасштабного вторгнення окупанти використовують для накопичення своїх підрозділів, а також для базування гелікоптерів. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.