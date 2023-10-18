18 жовтня 2023 року у православному календарі день пам’яті апостола Луки, який був одним із 70 учнів Ісуса Христа.Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняАпостол Лука був дуже близьким і добрим другом і сподвижником апостола Павла. Після мученицької кончини первоверховних апостолів Петра і Павла святий Лука залишив Рим і вирушив проповідувати слово Боже Грецією, Італією, Македонією, Лівією та Єгиптом.За однією з версій Лука мирно помер у віці 80 років в Африці під час однієї зі своїх проповідницьких місій. А за іншою версією – він помер у муках і був розіп’ятий на оливковому дереві.У народі цей день називали "Лука Голодний". Дорогами вже не можна було проїхати возом через погодні умови і ставало дуже холодно. З’їсти цибулю у цей день вважалося великим успіхом.Головні прикмети на день апостола Луки Якщо на вишні ще залишилося листя – то сніг, який випаде, швидко зійде. Якщо місяць спрямований на південь, то сльота протримається до початку листопада. Хмари по небу пливуть із півночі на південь – погода буде ясною, і навпаки. Блідий і каламутний місяць – чекай на дощ або сніг. Можливі морози.Що не можна робити у цей деньУ день святого Луки не можна брати або позичати, категорично не можна дарувати дівчаткам ляльок, а також ставити взуття на стілець або стіл. Це може обернутися великими прикростями та нещастям.Іменини у цей день святкують – Йосип, Андрій, Гаврило, Давид, Іван, Леонтій, Лука, Марін, Сергій, Юліан, Юлій. Раніше ми розповідали, які свята будуть у жовтні 2023 року.Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.