Російські окупанти почнуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем літаками із ракетами “Кинжал”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна."На моє доручення Повітряно-космічні сили Росії починають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні повітряного простору над Чорним морем", – сказав він.За словами диктатора, ворожі літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами "Кинжал", які мають дальність понад 1000 км.Що цьому передувалоНагадаємо, у вересні українські захисники завдали кількох успішних ударів по російських об’єктах у Криму.Зокрема, було знищено великий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону", а також частково зруйновано штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі.На тлі цього росіяни почали переміщати свої кораблі з бухти у тимчасово окупованому Севастополі.До того ж, українській розвідці зазначили, що у російського флоту стає менше можливостей після того, як вони почали перекидати свої кораблі з Криму до Новоросійська.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.