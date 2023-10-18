Мінекономіки оприлюднило Розрахунок потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки. Потреба зростатиме щороку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).Згідно з прогнозом, потреба становитиме: 2024 рік – 482 тисячі осіб, 2025 рік – 542 тисячі осіб, 2026 рік – 607 тисяч осіб, 2026 рік – 5669 тисяч осіб,Найбільша потреба за чотири роки буде у таких кадрах: Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві – 358 тисяч, Керівники підприємств, установ та організацій – 179 тисяч, Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок – 175 тисяч, Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук – 147 тисяч, Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки – 143 тисячі. Зарплати в УкраїніКабінет міністрів очікує, що середня зарплата в Україні зростатиме в наступні три роки. Згідно з прогнозом Мінекономіки, номінальна середньомісячна заробітна плата працівників, брутто (до вирахування податків), становитиме: 2023 рік – 18 118 гривень (зростання на 22%), 2024 рік – 21 852 гривень (+20,6%), 2025 рік – 25 645 гривень (+17,4%), 2026 рік – 29 625 гривень (+15,5%).При цьому очікується, що середньорічний рівень інфляції буде знижуватися.