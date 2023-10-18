У четвер, 19 жовтня, в Україні трохи потепліє. При цьому у деяких регіонах можливі невеликі дощі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Завтра в Україні мінлива хмарність.Вночі на північному сході, вдень у західних областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман.Температура вночі на рівні 0-5° тепла, вдень 9-14°. На півдні вночі 3-8°, вдень 13-18°.Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Погода у КиєвіУ столиці та області мінлива хмарність, без опадів.Температура у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°.Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Нагадаємо, метеорологічна осінь у Києві розпочалася 2 жовтня, коли середньодобова температура повітря опустилась нижче 15 градусів. При цьому вона прийшла на два тижні пізніше за кліматичну норму.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.