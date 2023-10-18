Ночі в Україні стають дедалі морознішими. При цьому вдень 18 жовтня синоптики прогнозують до +13 градусів тепла.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Сьогодні в Україні мінлива хмарність.Опади не передбачаються. При цьому в західних областях вночі та вранці місцями можливий туман.Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла, у південній частині вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Погода в КиєвіУ столиці та області мінлива хмарність, без опадів.Температура у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°; по області вночі +3..-2°, вдень 8-13°.Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Нагадаємо, вчора Карпати знову засипало снігом. Видимість складала не більше ніж 30 метрів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.