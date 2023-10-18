Гороскоп на другу половину жовтня обіцяє важливий період у житті всіх представників зодіакального сузір’я. І для кожного знака Зодіаку астрологи підготували фразу, яка дасть ключ до подій у найближчі два тижні.Яку фразу має почути кожен знак Зодіаку, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Collective World.ОвенВаша сміливість є чарівною тільки в тому випадку, якщо вона не досягається за рахунок інших.ТелецьНіхто не може прочитати ваші думки, тому вам слід почати їх розповідати та пояснювати, чому ви засмучені.БлизнюкиІнші люди не повинні розважати вас, коли вам нудно.РакТой факт, що інші люди не так відкрито висловлюють свої почуття, як ви, не означає, що їхні почуття є менш важливими.ЛевВи не можете очікувати, що ситуація покращиться, якщо ніколи не зробите нічого, щоб реально її змінити.ДіваЦе нормально – злитися на людей за запізнення, коли це вас справді засмучує.ТерезиБажання гармонії у своєму колі спілкування цілком зрозуміле, але ви не завжди відповідаєте за її досягнення.СкорпіонТой факт, що ваші друзі залишаться з вами, навіть якщо ви не маєте рації, не означає, що ви повинні перевіряти цю теорію.СтрілецьБажання уваги – це нормально, але не за рахунок інших людей у вашому оточенні.КозерігЗробіть перерву якнайшвидше, інакше цей місяць може закінчитися серйозним вигорянням.ВодолійНе всім подобається, коли їх поправляють, коли вони припустилися простої помилки. Тому подумайте, перш ніж щось сказати.РибиЯкщо ви хочете, щоб люди слухали вас так само як ви їх слухаєте, вам доведеться говорити по-справжньому.До речі, раніше ми розповідали про те, до кого зі знаків Зодіаку прийде щастя у найближчі п’ять років.А також ми писали про те, хто зі знаків Зодіаку зустріне кохання до кінця жовтня.