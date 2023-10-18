У перші тижні нефіксованої гривні зміни курсу гривні до долара були суттєво меншими за 1% і гривня незначно укріпилась. Ситуація суттєво не зміниться протягом наступних тижнів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на випуск Макроекономічного моніторингу України Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.Як зазначається в огляді, НБУ продовжив продавати долари для підтримки курсу гривні: за два тижні жовтня НБУ витратив на це 1,7 млрд доларів порівняно із 2,7 млрд доларів за вересень."Така ситуація, скоріш за все, буде зберігатись і в наступні тижні", – вважають експерти.Втім, НБУ свідомо зберігає невизначеність про часові рамки першого етапу та подальших кроків зі збільшення коливань гривні щодо долара. "Гнучкість курсу поступово буде збільшуватись, але можливість відмови від керованого курсу гривні наразі серйозно не обговорюється", – йдеться в огляді.Гнучкий курсЯк зазначається у випуску, на початку жовтня НБУ зробив перший крок до збільшення гнучкості курсу гривні до долара. Офіційний курс долара більше не буде фіксованим, а буде змінюватись щодня відповідно до результатів торгів на міжбанку.Втім НБУ пообіцяв, що на першому етапі коливання курсу гривні будуть невеликими, а підтримка курсу з боку НБУ продовжиться: метою НБУ є призвичаїти бізнес до коливань курсу та поступово повернути банки до нормальної роботи на міжбанківському ринку, йдеться в огляді. Курс гривні в обмінниках та за картковими операціями банки надалі визначатимуть самостійно.Курс долараНагадаємо, після переходу до режиму керованої гнучкості курсу НБУ знизив офіційний курс долара з 36,57 до 36,32 грн/долар. Втім на початку поточного тижня курс на міжбанку знову пішов вгору та піднявся вище 36,40 грн/долар.