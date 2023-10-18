В результаті спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев’ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів та багато іншого.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій.Повідомляється, що Сили спеціальних операцій отримали дані про використання росіянами аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів. Зазначені дані перевірили та отримали підтвердження. Координати та необхідні дані передали для ураження підрозділам Сил оборони. Внаслідок цього бійці завдали вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня, та загарбники зазнали значних втрат. За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено: дев’ять гелікоптерів різних модифікацій спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах пускова установка ППО склад боєприпасів пошкоджено злітні смуги аеродромівСклад боєприпасів у Бердянську детонував до 4:00. Детонація у Луганську тривала до 11:00.Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.Нічні удари по аеродромах у Луганську та БердянськуРаніше у СтратКом ЗСУ повідомили про завдання Силами оборони серії ударів по ворожих аеродромах у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську цієї ночі.Тим часом у Повітряних силах заявили, що росіяни намагаються тримати гелікоптери та тактичну авіацію на аеродромах ближче до лінії фронту для своїх атак, тому ураження ворожої техніки в окупованих Луганську та Бердянську дуже важливе.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.