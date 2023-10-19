Воїни Сил спеціальних операцій (ССО) вивели з ладу засіб РЕБ російських окупантів у Бахмуті.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ. "Ворог на передовій активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, однак наші воїни знають як їм протидіяти", – йдеться у дописі під відео.Так, у Бахмуті оператори 8-го полку ССО виявили антену, яку противник використовував як РЕБ направленої дії. Бійці вивели її з ладу за допомогою ударного дрона. Бої за БахмутЗазначимо, що Бахмутський напрямок залишається одним з найгарячіших на передовій. Українські бійці продовжують штурмові дії на південь від Бахмута. Раніше там були звільнені населені пункти Кліщіївка та Андріївка.При цьому сам Бахмут поки залишається під контролем окупантів. Загарбники також намагаються відновити втрачені позиції на південному фланзі, але безуспішно.Більше про те, що відбувається на фронті та де чекати на прорив ЗСУ – читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.