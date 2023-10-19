19 жовтня 2023 року православні відзначають перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського. У народному календарі свято отримало назву Іванів день.Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняПреподобний Іван Рильський жив у IX-X столітті на території сучасної Болгарії, і є найбільш шанованим святим покровителем болгарського народу. Він з юності вирішив присвятити своє життя служінню Богу, був ченцем та самітником, а також ігуменом монастиря, який спорудили біля печери гір Ріла.На українських землях здавна люди збиралися в компанії та розповідали один одному всякі страшні історії, і роботи цієї дати відкладали на потім – день присвячували відпочинку.Вірили, що конюшений домовик сьогодні тріпає гриви кобилам і піднімає на дибки жеребців, тож цього дня коням давали відпочити та годували досхочу.Головні прикмети цього дня Якщо цієї ночі припорошило снігом, а небо було зоряним, то чекай на швидкість люті морози. Якщо у цей день перельоти птахів летять високо в небі, то зима буде сніговою, а якщо низько – снігу буде мало. Коли день видався теплим у свято, то весна теж буде теплою, а зима не принесе сильних морозів.Що не можна робити у цей деньСтрого заборонялося в Іванів день вбивати павуків – вірили, що в їхньому обличчі до будинку приходили померлі родичі.Не можна було залишати сушитися речі на ніч – інакше нечисть могла туди залізти і вселитися через одяг у людину, коли той її одягав.Була заборона обертатися на звук кроків за спиною – забобонні стверджували, що інакше можуть схопити чорти.День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Іван, Павло, Микола, Сергій, Петро та Федір. Раніше ми розповідали, які свята будуть у жовтні 2023 року.Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.