Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по об’єктах терористів “Хезболли” в Лівані.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ."За останні кілька годин Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об’єктах, що належать "Хезболлі", вздовж ліванського кордону. Це стало відповіддю на обстріли в середу", – йдеться у повідомленні. У відомстві додають, що серед уражених цілей – спостережний пункт, який виходить до моря, звідки були випущені протитанкові ракети по Рош-га-Нікрі.Напад ХАМАСу на Ізраїль та напруженість із "Хезболлою"7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. Відтоді почала зростати напруженість і з "Хезболлою". Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.Підтримувані Іраном бойовики за останні дні кілька разів обстріляли ракетами ізраїльські аванпости і сили на кордоні. За даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки розглядають можливість військової відповіді на випадок нападу "Хезболли" на Ізраїль. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.