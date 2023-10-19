Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 19 жовтня, склали 630 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 290 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та вертоліт.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 290680 (+630) осіб ліквідовано, танків ‒ 4992 (+11) од, бойових броньованих машин – 9437 (+17) од, артилерійських систем – 6983 (+39) од, РСЗВ – 818 (+4) од, засоби ППО – 548 (+1) од, літаків – 320 (+1) од, гелікоптерів – 324 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17), крилаті ракети – 1534 од, кораблі /катери – 20 од, підводні човни – 1 од, автомобільної техніки та автоцистерн – 9337 (+34) од, спеціальна техніка – 985 (+3).Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.