В Україні відсутній попит на створення нових банків. За останні п’ять років Національний банк України (НБУ) не отримав жодного пакета документів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю заступника голови НБУ Дмитра Олійника агентству “Інтерфакс-Україна”."Кількість звернень від небанківських гравців теж на низькому рівні, водночас цього року попит вищий порівняно з 2022 роком", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".Олійник уточнив, що від початку цього року Нацбанк отримав понад два десятки звернень – більшість від фінкомпаній і лізингодавців, є також страхові компанії, тоді як торік було лише шість заяв."З них половину відхилено, решта ще на розгляді", – додав він.Банкрутство банківНагадаємо в Україні залишилося 63 платоспроможних банки. З початку 2023 року збанкрутували чотири банки: "Айбокс Банк", "Форвард", "Конкорд" та Укрбудінвестбанк.Раніше перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявляла, що Національний банк України наразі бачить проблеми у кількох дрібних банків, які не впливають на систему.