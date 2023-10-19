З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина прийняла дуже багато українців, надавши їм доступ до ринку праці. Тепер уряд вирішив прискорити і спростити процес працевлаштування переселенців.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства праці та соціальних справ Німеччини.Повідомляється, що останнім часом понад 100 тисяч українців пройшли інтеграційний курс, ще 100 тисяч пройдуть його протягом найближчих місяців."Кожен, хто пройшов інтеграційний курс, повинен якнайшвидше отримати досвід та подальшу кваліфікацію", – йдеться у повідомленні.Міністр праці Губертус Гайль заявив, що його відомство та Федеральне агентство зайнятості вживають заходів для прискорення процесу інтеграції біженців.Так, федеральний уряд працює над тим, щоб переконати великі компанії, агенції тимчасової зайнятості та галузеві асоціації взяти на себе зобов’язання з працевлаштування шукачів притулку, навіть якщо ті ще недосконало володіють німецькою.Міністр також запропонував призначити спеціального представника уряду з питань інтеграції біженців ринку праці."Спецпредставник підтримуватиме реалізацію "турбопрацевлаштування" для біженців і регулярно звітуватиме федеральному уряду про стан їхньої інтеграції на ринок праці", – пояснили в міністерстві. Раніше стало відомо, що близько 40% українців із тимчасовим захистом у Німеччині планують повернутися до України. Лише 9% біженців хочуть залишитись там назавжди.Також ми писали, чому українські біженці виїжджають із Польщі до Німеччини. Основні причини – вищі соціальні виплати та зарплати, а також перспективи для дітей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.