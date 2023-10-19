Російські окупанти посилили патрулювання захопленого Мелітополя Запорізької області. Особливо пильними треба бути чоловікам, бо саме на них оголошено “полювання”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова."У Мелітополі посилили залякування людей патрулями "ополченців" та інших силовиків", – розповів він.Зокрема, за його словами, у Мелітополі збільшилася саме кількість патрулів."До залякування місцевого населення долучилися ще й "ополченці", які ходять по парках та центральними вулицями", – додав Федоров.Мер попередив – особливу увагу приділяють чоловікам: зупиняють на вулицях, перевіряють документи, дивляться листування та фотографії в телефонах."Полювання" на партизанів у МелітополіОстаннім часом російські окупанти активізували пошук партизанів в окупованому Мелітополі Запорізької області, яке було захоплено РФ у перші дні вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Так, загарбники почали розвішувати по місту відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів.Крім того, ФСБ РФ привезла до Мелітополя Запорізької області загони професійних "кротів". Вони допомагатимуть "у полюванні" на патріотів та партизанів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.