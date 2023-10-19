В Бердичеві Житомирської області сталася пожежа в багатоповерхівці, де на той момент перебувала родина з дітьми. Двох з них вдалось врятувати, а півторамісячне немовля загинуло.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України."Ще до прибуття рятувальників власник квартири передав через вікно жінці, яка винаймала в нього кімнату, її двох дітей (2020 та 2022 р.н.) та сам зміг вибратися", – розповіли рятувальники.Коли працівники ДСНС прибули на місце, квартира, розташована в дев’ятиповерхівці була повністю охоплена вогнем."Мати з дітьми перебувала на подвір’ї, однак повідомила, що всередині оселі знаходиться ще одна її маленька дитина", – додали в ДСНС.Рятувальники зайшли в квартиру та в колисці виявили немовля."Півторамісячного хлопчика одразу винесли з палаючої будівлі. На жаль, він вже був без ознак життя", – констатували в відомстві, додавши, що наразі причини НП встановлюються.Як повідомлялося раніше, у Вінницькій області 7 жовтня через пожежу загинули двоє дітей, ще трьох було врятовано. Загалом у будинку на момент пожежі було 6 дітей, одна дівчинка вибігла з дому самостійно.Крім того, в Києві стався вибух у багатоповерхівці 4 жовтня. На момент НП у квартирі, яка стала його епіцентром, перебувала родина з дітьми.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.