Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак вирушив із дводенним візитом на Близький Схід. Насамперед він прилетить до Ізраїлю, де зустрінеться з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та президентом Ісааком Херцогом.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.Повідомляється, що візит Сунака триватиме два дні, він також має намір відвідати й інші країни регіону."Смерть кожного мирного громадянина – це трагедія, а, починаючи з жахливого теракту, скоєного ХАМАС, занапащено вже занадто багато життів. Удар по лікарні Аль-Ахлі має стати переломним моментом для всього світу, поштовхом до того, щоб разом уникнути небезпечної ескалації конфлікту". Я подбаю про те, щоб Сполучене королівство було в авангарді цих дій", – йдеться у заяві прем’єр-міністра.У ході візиту Сунак також планує обговорити з керівництвом Ізраїлю швидкий допуск гуманітарної допомоги в Сектор Газа, а також про можливість евакуації британських громадян, які там перебувають.Що передувалоНагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, почали вбивати та викрадати мирних мешканців. У відповідь влада Ізраїлю розпочала операцію проти ХАМАС, в рамках якої військові вже завдали ряд ударів по Сектору Газа.США, за інформацією ЗМІ, вирішили направити до берегів Ізраїлю два своїх авіаносця з кораблями, що їх супроводжують.Ще вчора, 16 жовтня, видання The Wall Street Journal повідомляло, що для потенційного розгортання в Ізраїлі США вже відібрали 2 тисячі військових.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.