Канцлер Німеччини Олаф Шольц різко розкритикував заяви російського диктатора Володимира Путіна, який засуджував дії Ізраїлю щодо відбиття нападу угруповання ХАМАС.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.Глава уряду ФРН відреагував на висловлювання очільника Кремля, який фактично засудив Ізраїль та висловив підтримку ХАМАС.Так, Шольца "обурило" те, що Путін, який продовжує вести жорстоку широкомасштабну війну проти України, у своїх заявах щодо операції ізраїльської армії став "скаржитися на жертви серед місцевого населення"."Більш цинічним, ніж це, справді не буває", – наголошує німецький канцлер.Скандальні заяви Путіна про війну в ІзраїліЗазначимо, що російський диктатор неодноразово критикував Ізраїль за військову операцію проти бойовиків угруповання ХАМАС, які 7 жовтня розпочали масштабний напад на країну.Так, зокрема, Путін розповідав про "заняття Ізраїлем споконвічно палестинської землі". Також керівник Кремля виступав із пропозиціями створити державу Палестину зі столицею у Східному Єрусалимі.Крім того, російський диктатор цинічно закликав Ізраїль та ХАМАС до припинення вогню, щоб "мінімізувати жертви серед цивільного населення".Додамо, що бойовики ХАМАС після цього подякували главі Кремля "за таку позицію".Раніше повідомлялося, що 16 жовтня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів переговори з Путіним. У канцелярії глави ізраїльського уряду не розкривали подробиць розмови.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.