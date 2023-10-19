В Україні виявлено вже 10 випадків зараження новим штамом коронавірусу – Еріс. Це різновид штаму Омікрон, у якого симптоматика дуже схожа на інші варіанти SARS-CoV-2.У яких областях зареєстрований цей штам і які у нього симптоми, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Міністерство охорони здоров’я у Facebook.Де в Україні є штам ЕрісЗа даними медиків, новий штам було виявлено у першій декаді жовтня у кількох областях України. А саме: Дніпропетровська, Закарпатська, Сумська, Хмельницька, Тернопільська та Чернівецька області.На цей момент новим штамом заразилося 10 людей. А загалом, з 2 по 8 жовтня COVID-19 було виявлено у 5186 пацієнтів. Відомо про 18 летальних випадків серед людей старших 30 років.Які симптоми у штаму ЕрісУ МОЗ відзначають, що у цього штаму коронавірусу симптоми майже такі самі, як і у всіх інших штамів COVID-19. А саме: Біль в горлі Нежить Задишка Ломота в тілі Головний біль Лихоманка"Специфічна відмінність Еріс – це додаткова мутація шипового білка, який швидше вражає ослаблений імунітет. Проте, за оцінками ВООЗ, глобальний ризик для громадського здоров’я населення цього штаму оцінюється як низький", – йдеться у повідомленні.Раніше лікарі вже повідомляли, що у країнах Європи виявлено новий штам коронавірусу. Він викликає легкий перебіг хвороби. І небезпека існує тільки для людей із супутніми проблемами зі здоров’ям (гіпертонія, ішемічна хвороба серця, діабет, ожиріння, хронічний бронхіт тощо) можлива тяжка течія з дихальною недостатністю.Медики нагадали, що основою для захисту від тяжкого перебігу коронавірусу є курс із трьох щеплень. Одержання двох доз первинної вакцинації та бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців після первинної вакцинації. Додатковий бустер можна отримати після консультації із сімейним лікарем або у пункті вакцинації.Вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безкоштовною.До речі, раніше ми розповідали якийсь сильний симптом нового штаму коронавірусу виявили в Британії.А також ми писали, що говорять українські лікарі про новий штам коронавірусу.