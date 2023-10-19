Російські війська випустили територією України 6 ударних безпілотників типу “Шахед”. Також відомо про декілька ракетних ударів.Що відомо про наслідки нічної атаки – у матеріалі РБК-Україна нижче.Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, Facebook Генерального штабу ЗСУ, Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича."Окупанти в ніч на 19 жовтня атакували Україну 6 ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 3 дрони-камікадзе", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.Крім того, минулої доби війська РФ завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у Харкові, Запоріжжі, Павлограді, Обухівці Дніпропетровської області та Миколаївському районі.Обстріл Дніпропетровської областіГолова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що під ранок сили ППО знищили ворожу ракету над Криворізьким районом.Він також повідомив, що вчора пізно ввечері ворог завдав ракетного удару по інфраструктурному об’єкту у Павлограді.Вибухи у МиколаєвіЗа словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, після нічних вибухів у місті вибито вікна щонайменше у трьох багатоквартирних будинках."Бригада комунальників вже отримала будматеріали. Виїжджають на місце. Пошкодження у приватному секторі поки що не зафіксовані. На щастя, мешканці не постраждали", – йдеться у повідомленні.Нічна атака 19 жовтняРосійські війська вночі атакували кілька регіонів України. Так, пізно ввечері вибухи було чутно під Миколаєвом. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка, її рятувальники деблокували з-під уламків зруйнованої будівлі.Також повідомлялося, що ворог вдарив безпілотником типу "Шахед" по Сумах. Під ударом опинився об’єкт інфраструктури. Крім того, вночі вибухи було чути у Кривому Розі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.