Легендарний британський гурт The Rolling Stones та іспанська “Барселона” об’єдналися для просування обох брендів. Фірмовий логотип музикантів з’явиться на футболках гранда.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.Каталонці підготували лімітовану версію футболок. Презентували нове екіпірування "Барси" культові фігури рок-сцени.Ронні Вуд, Мік Джаггер і Кіт Річардс попозували з формою "блаугранас". На традиційних синій та гранатовій барвах з’явився фірмовий знак The Stones – логотип із язиком і губами або "гарячі губки". Співпраця сторін стала можлива завдяки кооперації обох зі сервісом Spotify.Нова форма "Барселона" приурочена відразу до двох подій. По-перше, 20 жовтня вийде перший за майже два десятиліття студійний альбом "Роллінг Стоунз" – Hackneys Diamonds. По-друге, 28 жовтня "Барса" зійдеться з мадридським "Реалом" у принциповому протистоянні – Ель Класіко.Хоч головною пристрастю Джаггера в спорті став крикет, але він небайдужий і до футболу. Лідер британського гурту регулярно навідується на матчі збірної Англії. Натомість гітарист Вуд уболіває за англійський "Вест Бромвіч". Фото: Спеціальна форма "Барселона" до Ель Класіко проти "Реала" (fcbarcelona.com)До слова, раніше розібрали мотиви Саудівської Аравії інвестувати в міжнародний спорт.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.