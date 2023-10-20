У Львові хірурги прооперували немовля з рідкою вродженою вадою стравоходу. Патологію помітили ще за вагітності матері.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Першого медичного об’єднання Львова у Facebook.Деталі порятунку Матвійко Сотник народився місяць тому в одному із львівських пологових будинків. За кілька днів після його появи лікарі помітили у малюка небезпечні симптоми: хлопчик не міг ковтати та їсти.Зонд, який медики намагалися встановити дитині для годування, не проходив у шлунок. Таким чином виникла підозра на аномалію розвитку новонародженого – атрезію стравоходу.Медики кажуть, що таке трапляється дуже рідко: один випадок на 3,5 тис. малюків.Як пройшла операціяХірурги виконали втручання торакоскопічно і лише через три проколи. Складність операції полягала у тому, що частина стравоходу з’єднувалася з дихальними шляхами, тому при диханні повітря частково надходило до шлунка.На щастя, медики впоралися з серйозним викликом. Зараз Матвійко продовжує лікування та почувається значно краще.

У Львові врятували дитину з важкою патологією (фото: facebook.com/1tmolviv)Раніше ми повідомляли, що у Львові медики врятували дитину зі складною патологією, якій три роки не могли поставити діагноз.Також ми писали, що хірурги провели надскладну операцію на мозку дитині.