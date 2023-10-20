Компанія Xiaomi представила свій оновлений комп’ютер Mini PC на 2023 рік, пропонуючи користувачам нові функції та покращену продуктивність.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на портал ITHome.Головне поліпшення полягає у заміні процесора з Intel Core i5-1240P на Core i5-1340P, що означає перехід із 12-го покоління на 13-те. Згідно заяв виробника, ефективність цієї машини збільшилася на 10% в одноядерному режимі і на 11% в багатоядерному режимі.Компактний алюмінієвий корпус Mini PC 2023, вагою близько 440 грам, залишився практично без змін. Цей пристрій все ще легко поміщається на долоні і більше нагадує приставку, ніж повноцінний комп’ютер.

Вигляд нового Mini PC 2023 (фото: Xiaomi)Нова версія комп’ютера Mini PC 2023 поставляється з 16 ГБ оперативної пам’яті DDR4 та 512 ГБ SSD (PCIe 4.0). У ній також передбачені слоти для розширення пам’яті та можливість підключення зовнішніх відеокарт.У корпусі цього комп’ютера ви знайдете три роз’єми USB 3.2 Gen 2, два порти Thunderbolt 4, HDMI 2.1 (18 Гбіт/с), USB 2.0, аудіороз’єм 3,5 мм та Ethernet (2,5 Гбіт/с).

Корпус Xiaomi Mini PC 2023 (фото: Xiaomi)Ціна Xiaomi Mini PC 2023 становить 3 499 юанів (17 450 гривень) із попередньо встановленою операційною системою Windows 11, тоді як минула модель стартувала з ціною 3 999 юанів (близько 20 000 гривень). Цей комп’ютер вже доступний для покупки в Китаї, але інформації про його доступність за межами Піднебесної поки що немає.Раніше ми писали про те, що Xiaomi представила альтернативу Android для своїх смартфонів.А ще у нас є матеріал про дизайн конкурента iPhone 15 Pro від Xiaomi.