У Туреччині вважають, що відновлення “зернового коридору” можливе і продовжують докладати зусиль у цьому напрямку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.Країна контактує як з основними "гравцями", так і зі сторонами, які можуть сприяти процесу.На цьому наголосив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере, який завершує своє прибуття на цій посаді."Ми вважаємо, що зернову ініціативу можна відродити. Наші профільні департаменти підтримують зв’язок зі своїми колегами", – сказав Ягмур Гюльдере.Дипломат вважає, що Чорноморська зернова ініціатива стала реальністю завдяки співпраці Туреччини з ООН, Україною та Росією."Таким чином, наші контакти з усіма цими гравцями продовжуються. Ми підтримуємо зв’язок з іншими сторонами, які також можуть зіграти роль у відновленні дії угоди. Так, тепер ми знаходимося на тому етапі, коли деякі вважають цей коридор "віджившим". Але ми вважаємо, що це не так, і продовжуємо наші дипломатичні зусилля, щоби його відновити", – сказав посол.Раніше ми повідомляли, що Україна продовжує працювати над розширенням морського коридору, оскільки Росія після виходу з "зернової угоди" продовжує створювати загрози для судноплавства.Також ми писали, що Греція готова надати альтернативний маршрут експорту українського зерна через свої порти.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.