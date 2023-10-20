Вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі у четвер, 19 жовтня. У східних областях України оголошена повітряна тривога.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та Повітряні сили ЗСУ.Вибухи у Дніпрі та Запоріжжі пролунали після 12:50. Повітряні сили попередили про ракетну загрозу на сході України, а жителів Дніпра та Запоріжжі закликали перебувати в укриттях.Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук також закликав містян не ігнорувати тривогу.Моніторингові групи повідомляють, що з півночі окупованого Криму, а саме з району Джанкоя, були запуски балістики у бік Дніпропетровської та Запорізької областей.Оновлено о 13:37Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через ворожу атаку у Дніпровському районі сталася пожежа. Попередньо, загиблих та постраждалих немає.Карта повітряних тривог станом на 12:55 Обстріл Дніпропетровської областіНагадаємо, зранку 18 жовтня у Дніпрі та Запоріжжі також лунали вибухи. Пізніше місцева влада повідомила, що окупанти вдарили по села Обухівка під Дніпром.Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків. Через дії російських терористів загинула 31-річна жінка, мама двох дітей. Також четверо осіб отримали поранення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.