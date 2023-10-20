Європейський Союз із початку повномасштабного вторгнення РФ виділив Україні близько 90 млрд доларів допомоги.Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ в Інституті Гудзона."Україна переможе. Але їм (українцям – ред.) потрібна подальша підтримка, щоб виконувати свою роботу. Європа підтримала Україну майже 90 мільярдами доларів. Європа має відіграти центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України. Ми повинні робити це спільно зі США, нашим найстарішим та найсильнішим союзником", – заявила голова Єврокомісії.За її словами, із наданих Україні 90 млрд доларів близько 27 млрд доларів припадає на постачання зброї та боєприпасів.Фіндопомога Україні від ЄСУ червні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала виділення фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для України.Пізніше Рада міністрів з економіки та фінансів розглянула пропозиції Європейської комісії з перегляду багаторічного бюджету ЄС на 2024-2027 роки, який включає створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро.Щоб отримати таке фінансування, Україна має надати план відновлення, який має складатися з напрямів інвестування та реформ, включаючи перетворення, пов’язані з інтеграцією України до ЄС.Раніше повідомлялося, що 3 жовтня Європарламент схвалив перегляд бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки, які містить положення про утворення спеціального Українського фонду у 50 млрд євро.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.