Росія вже котрий місяць не може виграти війну в Україні, тому Кремль намагатиметься заморозити її, щоб відновити сили та завдати нового удару.Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ в Інституті Гудзона.На тлі цього Євросоюз та США мають поєднати зусилля, щоб запобігти такому розвитку, та надати Україні гарантії безпеки."Ми ніколи не зможемо зрівнятися з самопожертвою та хоробрістю українців, але ми можемо твердо стояти на їхньому боці. Це саме те, що ми повинні робити так довго, як це буде необхідно. Не тільки тому, що це було б вірним – вчинити так, але й тому, що вони воюють за наші цінності, за нашу стратегічну безпеку", – наголосила фон дер Ляєн.За її словами, Європа та США мають надати Україні таку допомогу, щоб унеможливити для Росії продовження цієї війни, і разом вони здатні цього досягти.Президент Єврокомісії також наголосила, що закінчення війни має принести справедливий та стійкий світ для України. Для цього Україні потрібні довгострокові гарантії безпеки, головною ідеєю чого є надання Україні достатньо військового обладнання для стримування будь-яких військових атак з боку Росії у майбутньому. Одним із таких варіантів може бути Формула миру, запропонована Україною.Українська формула мируЗазначимо, що ще в листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити повномасштабне російське вторгнення. Формулу вже підтримали Британія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Польща, Фінляндія та країни Балтії.У Копенгагені та Джідді вже проходили переговори за формулою миру. Зокрема, на зустріч до Саудівської Аравії було запрошено представників понад 40 країн, серед яких Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика та Китай.При цьому третя міжнародна зустріч радників із національної безпеки, які працюють над підтримкою українського мирного саміту, може відбутися в Туреччині.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.