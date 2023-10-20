Українські військові не можуть збивати балістичні ракети “Іскандер” та “Кинджал” ворога на всіх напрямках. Головна причина цього – недостатня кількість засобів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.Він прокоментував сьогоднішню атаку росіян, під час якої окупанти використали, зокрема, і балістику."Що стосується кількості збитих цілей, то треба розуміти, що балістика – це балістика, щоб її збити потрібні засоби, яких у нас, на жаль, обмаль. Нам потрібні Patriot, які впораються і з "Кинджалом", і з "Іскандерами". Що й було продемонстровано у Київській області", – сказав Ігнат.Речник додав, що українська протиповітряна оборона посилюється західним озброєнням, але поки не закриває всі напрямки від можливих атак ворога.Ігнат закликав українців на тлі опалювального сезону особливо уважно ставитися до повітряних тривог та перебувати в укриттях під час загрози."Якщо ми не можемо збивати балістику на тому чи іншому напрямку, то краще, зрештою, йти в укриття. Засоби протиповітряної оборони в Україні стають більше західного зразка. Але зменшуються можливості старого радянського парку зенітно-ракетних військ. Тому потрібне час, щоб партнери нам поставили більше цих систем – і Patriot, і IRIS-T, і решту", – підкреслив речник.Росіяни атакували Україну балістикою З вечора 18 жовтня до ранку 19 жовтня окупанти випустили по Україні 17 повітряних цілей, з них 9 дронів-камікадзе, а решта – ракети різних типів. Зокрема, окупанти застосували 5 балістичних "Ісканерів", зенітну С-300, керовану авіаційну ракету Х-59 та ще одну крилату ракету.Сили ППО збили три "шахеди" та авіаційну ракету Х-59. Під ударом ворога були Донецька, Миколаївська, Сумська, Дніпропетровська та Запорізька області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.