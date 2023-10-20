Українські військові цілеспрямовано проводять наступальні операції, щоб виснажити обмежені російські резерви, зберігаючи при цьому максимально зберігаючи власні резерви.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.За даними експертів ISW, російським силам значною мірою не вистачає високоякісних резервів, які вони щосили намагаються створити. Аналітики ISW також раніше зазначали, що ЗСУ вступали у бій проти переважаючих російських сил, але завдавали їм великих втрат на багатьох критично важливих ділянках лінії фронту.Аналітик Королівського інституту збройних сил Джек Уотлінг також зазначив, що доти, доки українські сили можуть продовжувати завдавати високого рівня втрат російським військам, "стає можливим придушувати здатність Росії навчати достатню кількість нових військ".Ключові висновки ISW: Російські джерела продовжували обговорювати масштабні українські наземні операції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Супутникові знімки, опубліковані 18 жовтня, дозволяють припустити, що внаслідок удару ATACMS по аеродрому Луганська 17 жовтня було пошкоджено кілька гелікоптерів. 19 жовтня українські офіційні особи повідомили, що українські сили за останні десять днів збили п’ять російських літаків у Донецькій області. ВСУ 19 жовтня просунулися на південь від Бахмута і в Запорізькій області на тлі контрнаступних операцій, що продовжуються. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі в Пхеньяні, що, ймовірно, є частиною зусиль РФ із закупівлі додаткових боєприпасів у КНДР. Міністерство оборони Росії продовжує зусилля щодо витіснення залишків бойовиків ПВК "Вагнера" із Сирії.Раніше повідомлялося, що ЗСУ майже на півкілометра просунулися в районі Вербового Запорізької області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.