Співачка Alyosha та дружина лідера гурту “Антитіла” Тараса Тополі неочікувано змінила свій псевдонім.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку виконавиці.Alyosha змінила псевдонімЩе місяць тому артистка зізнавалася, що хоче змінити своє сценічне ім’я, і ось нарешті вона наважилася це зробити.

Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)Тепер співачка буде виступати як Олена Тополя.Про це стало відомо після опублікованої нею афіші концерту, який відбудеться 21 жовтня у Новому Роздолі.

Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)Зазначимо, що Тополя - це прізвище чоловіка виконавиці, музиканта Тараса Тополі. Дівоче ж прізвище зірки - Кучер.Реакція юзерів на нове сценічне ім’яУкраїнці підтримали знаменитість у зміні її псевдоніму, зазначивши, що Олені личить це прізвище на афіші. Олена Тополя – це дуже красиво Як крутезно звучить Олена Тополя Нехай нове сценічне ім’я принесе вам ще більший успіх Нове ім’я набагато краще звучить Таке ім’я дуже вам пасує

Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)Нагадаємо, раніше Олена Тополя розповідала, скільки їй обійшлося життя у США.