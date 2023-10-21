Французький автовиробник DS інтегрував ChatGPT до інформаційно-розважальної системи IRIS. Спочатку штучний інтелект (ШІ) буде доступним 20 000 автомобілістів у Європі.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу DS.У DS Automobiles сподіваються, що власники DS 3, DS 4, DS 7 та DS 9 почнуть спілкуватися зі своїми автомобілями після впровадження ChatGPT в інформаційно-розважальній системі.Повідомляється, що завдяки ШІ голосовий асистент у DS став набагато розумнішим і перетворився на цифрового помічника, який може відповісти навіть на найскладніші питання.Щоб скористатися новою системою, власникам DS потрібно просто сказати "OK IRIS", або натиснути спеціальну кнопку на рульовому колесі. Після цього водії та пасажири зможуть спілкуватися із помічником на базі штучного інтелекту.Спочатку система буде доступна першим 20 000 зареєстрованим користувачам і пропонуватиметься без додаткової плати протягом шести місяців за умови її активації в період з 19 жовтня 2023 року до 29 лютого 2024 року. Спочатку помічник IRIS від DS на базі ChatGPT буде доступний у Франції, Німеччині, Британії, Іспанії та Італії.Розвиток сервісів штучного інтелекту2022 року штучний інтелект почав стрімко розвиватися. Поштовхом для цього став реліз робота ChatGPT, який почали активно використовувати в багатьох сферах. Тому країни вдаються до регулювання галузі штучного інтелекту.Генеральний директор компанії OpenAI, що створила ChatGPT, закликав Конгрес Сполучених Штатів регулювати штучний інтелект. Відомо, що Сенатори США проводять секретні брифінги з цього питання.Також Європейський Союз готує історичний закон, який регулює використання ІІ. Докладніше про те, які обмеження штучного інтелекту планують запровадити, – у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.