Вибух пролунав біля посольства Ізраїлю на Кіпрі у суботу, 21 жовтня. Ймовірно, здетонував вибуховий пристрій.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Cyprus Mail. Вибух пролунав сьогодні зранку у Нікосії. Поліція затримала чотирьох чоловіків віком від 17 до 21 року. За попередніми даними, всі четверо прибули на Кіпр з Сирії.Поліція Кіпру обстежила автомобіль підозрюваних, всередині машини знайшли два ножі та молоток. Тому 21-річного власника авто затримали за зберігання зброї.Як зазначають ЗМІ, вибуховий пристрій з піротехнічним матеріалом був не дуже потужний. Він здетонував за 30 мерів від входу у посольство Ізраїлю. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.Події в ІзраїліНагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль розпочав операцію проти ХАМАСу. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа.У США, Європі та інших країнам світу проходять акції на підтримку палестинського народу. Часто вони закінчують сутичками та затриманнями.Що відбувається в Ізраїлі та у світі після початку війни на Близькому Сході – читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.