Гарбузова каша – це обов’язкова для приготування восени страва. Знайдіть на городі чи придбайте в магазині гарбуза та беріться до куховарства. Гарбузова каша за цим рецептом сподобається навіть тим дітям і дорослим, які байдужі до цього овочу.РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-допис фуд-блогера Anny Cooking ділиться рецептом традиційної гарбузової каші.Інгредієнти 500 грамів гарбуза 100 грамів рису 300 мілілітрів води 400-500 мілілітрів молока дві столові ложки цукру щедра дрібка солі масло, мед – для подачіЗамість однієї ложки звичайного білого цукру можете додати одну ложку ванільного для різноманіття смаку.Спосіб приготуванняГарбуз очистьте та натріть на терці. У каструлю покладіть гарбуз, рис, воду, цукор і сіль. Усе це разом доведіть до кипіння.Після закипання влийте в каструлю молоко та варіть на мінімальному вогні, час від часу помішуючи. Продовжуйте це робити протягом 25-30 хвилин.Якщо каша занадто густа, додайте ще молока чи навпаки не підливайте. Усе залежить від ваших уподобань.Коли каша стане однорідною, вимкніть вогонь і дайте їй трошки охолонути. Подавайте зі шматочком вершкового масла та ложкою меду. View this post on Instagram

A post shared by СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ (@anny.cooking) До речі, раніше ми розповідали, як приготувати пухкі булочки у формі гарбуза з простих інгредієнтів.Читайте також, чому гарбуз корисний, а кому його не можна їсти.