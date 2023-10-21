Український оператор поштового зв’язку компанія “Нова пошта” відкрила перше відділення в Таллінні. Естонія є сьомою країною ЄС, де працює Nova Post Europe.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби компанії.Крім того, "Нова пошта" планує через тиждень відкрити перше відділення у Латвії.Відділення в Таллінні працює щодня, у ньому можна отримувати та відправляти в Україну, посилки та вантажі до 1000 кг.Доставка з України в Естонію становитиме не менше п’яти днів. Вартість доставки з України в Естонію складає: Документи – 250 грн Посилки до 2 кг – 400 грн Посилки до 10 кг – 600 грн Посилки до 30 кг – 1200 грн Вантажі від 30 до 100 кг – 40 грн за кожен кілограм.Робота "Нової пошти" в ЄвропіНагадаємо, "Нова пошта" у 2022 році почала працювати у країнах ЄС, де перебуває близько 6 млн біженців з України. Естонія стала сьомою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post, після Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Німеччині та Словаччини."Нова пошта" суттєво підняла тарифи на доставку по Україні з 1 січня 2023 року.