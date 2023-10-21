Російські війська завдали удару ракетами і дронами-камікадзе по Кривому Рогу Дніпропетровської області сьогодні вночі, 21 жовтня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака."Вночі у Кривому Розі знову лунали вибухи. Ворог повторно вдарив по місту. Туди прилетіли ракети та БПЛА. Є руйнування на об’єкті промислової інфраструктури. Відбулася пожежа, яку оперативно загасили", – йдеться у повідомленні глави ОВА.За словами Лисака, на щастя, внаслідок нічного удару по місту ніхто не постраждав.Нічний обстріл України 21 жовтняРосійські війська обстрілювали центральні та південні регіони України із застосуванням крилатих та балістичних ракет, а також ударних безпілотників.Пізно увечері повідомлялося про вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області. Пізніше стало відомо, що після ракетних та дронових ударів у місті обійшлося без втрат.Також уночі про ракетну загрозу попереджали мешканців Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Харківської та Одеської областей.У Генштабі повідомили, що ворог для удару по Україні застосував керовані авіаційні ракети Х-59 та крилаті ракети "Іскандер-К", а також ударні БПЛА типу Shahed-136/131.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.