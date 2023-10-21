Російські окупанти перекидають велику кількість особового складу та техніки з Маріуполя у бік Мелітополя.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТЕШ.Агенти повідомляють, що таке перекидання обумовлене великими втратами окупантів на Запорізькому напрямі. Крім того, партизани у лавах армії РФ повідомляють, що загарбники активно працюють над зміцненням Маріуполя інженерними спорудами та підготовкою до оборони міста.Що цьому передувалоРБК-Україна повідомляло, росіяни привезли до Маріуполя близько 5 тисяч солдатів. Вони будуть задіяні у будівництві альтернативної логістичної "нитки" – з Ростова-на-Дону через тимчасово захоплені Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь до Криму.Крім того, окупанти посилили патрулювання захопленого Мелітополя.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.