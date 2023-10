США запровадили санкції проти трьох компаній, що базуються в Китаї.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США .США ввели санкції проти трьох компаній відповідно до Указу президента, який спрямований проти розповсюджувачів зброї масового знищення та засобів її доставки.Компанії, що знаходяться в Китайській Народній Республіці (КНР), працювали над постачанням предметів, що застосовуються до ракет, для пакистанської програми створення балістичних ракет.Санкції введено проти компаній:General Technology Limited – займалася поставками матеріалів для паяння, які використовуються для з’єднання компонентів в ракетних двигунах для балістичних ракет і при виробництві камер згоряння.Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd – працювала над поставкою оправок та іншого обладнання, яке може використовуватися при виробництві твердопаливних ракетних двигунів.Changzhou Utek Composite Company Ltd, – з 2019 року компанія працює над поставками скловолокна D-glass, кварцової тканини та тканини з високим вмістом кремнезему, всі з яких знаходять застосування у ракетних системах.Компанії брали участь або намагалися брати участь у діяльності або угодах, які суттєво сприяли поширенню зброї масового знищення або засобів її доставки (включаючи ракети, здатні доставляти таку зброю).Раніше ми писали, що Євросоюз найближчими днями проконсультується з країнами-членами щодо нового пакету санкцій проти Росії. Це буде 12-й пакет із моменту початку війни в Україні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .