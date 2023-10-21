Під час обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області в ніч проти суботи, 21 жовтня, російські війська використовували ракети типу “Іскандер-К”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України."Вночі ворог також наніс комбінований удар крилатими ракетами "Іскандер-К" та БпЛА типу "Shahed-131/136" по Кривому Рогу", – йдеться в повідомленні.Як зазначили військові, на промисловому підприємстві є руйнування будівель. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано."Минулося без загиблих та постраждалих", – констатували в Силах оборони півдня.Обстріли Кривого РогуПід час масованого удару по Україні в ніч на 21 жовтня повідомлялося про вибухи у Кривому Розі. Дніпропетровська область. Через удар є руйнування на промисловому об’єкті.Зазначимо, що напередодні увечері у Кривому Розі також було "голосно". Під час вечірньої атаки росіяни потрапили ракетою по дачному кооперативу. Одна людина була поранена, ще одна загинула.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.