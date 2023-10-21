В Киеве начались съемки короткометражного фильма Солдатик. Его герой – раненый Солдат, проходящий лечение в госпитале. Он не разговаривает и находится в полусознательном состоянии. Но при этом у него есть видение: он как бы путешествует между миром мертвых и миром живых. Когда к нему кто-то обращается, чтобы узнать судьбу своих пропавших без вести родных, то парень чувствует, в каком мире этот человек — жив он или мертв.

Находящегося в больнице раненого солдата играет молодой актер Киевского национального академического драматического театра имени Ивана Франко Петр Шпегун . Он также снимается в кино, и зрители, в частности, могли оценить его предыдущие актерские работы в фильмах «Антон и красная химера», «Верить» и «Носорог» (2021).

Чтобы разобраться с информацией об уникальном пациенте со сверхъестественными способностями, в госпиталь приезжает Чиновник. Он прагматический человек, не верит в мистику, но эта встреча заставляет его изменить свои взгляды и дает надежду найти своего пропавшего на фронте сына. В роли Чиновника снимается киноактер Сергей Деньга , в наработке которого более ста ролей в фильмах и сериалах. Сергей Деньга– Это невероятная роль во всех планах, – говорит Сергей Деньга. – Она очень сложна, потому что в ней есть вся амплитуда эмоций, но именно этим она меня привлекла. Мой Чиновник – однозначно положительный персонаж. Во время работы режиссер предложил показать, что он потому и не добился чего-то большого в своей карьере, потому что не хочет быть частью коррумпированной системы, не хочет идти по головам, не хочет брать взятки. При этом он хороший администратор, он настоящий профессионал своего дела, хороший исполнитель и порядочный человек. Несмотря на то, что у него есть связи и должность, он отпускает сына на войну. А это о многом говорит.

В роли сына Чиновника снимается актер Григорий Бакланов , игравший Лаврина в телесериале «Поймать Кайдаша», а также молодого казака Семена Семирукого в фильме-сказке «Адское Хоругва, или Рождество Казацкое».

Григорий Бакланов

Продюсеры проекта привлекли к работе заслуженного артиста Украины Сергея Калантая . Он играет главного врача, профессионала, последователя Зигмунда Фрейда. Это тоже человек со сложной судьбой, который видел в своей жизни немало человеческой боли и горя еще со времен войны в Афганистане. Сергей Калантай

В фильме предполагается и несколько фронтовых сцен. Как сообщили авторы проекта, в этих эпизодах примут участие актеры Дмитрий Сова и Александр Баев , которые сейчас служат в ВСУ и знают военную специфику. График съемок специально планировали так, чтобы ребята могли поучаствовать во время своих отпусков и ротации.

Сценарий фильма по мотивам рассказа Алексея Разумова «93%» написал сценарист Андрей Бабик. Он был автором сценария фильма «Максим Оса и золото Песиголовца» и сериалов «Карпатский рейнджер», «Вскрытие покажет», «Нюхач» и «Опер по вызову».— Это фильм о последствиях почти каждой страшной войны, а также о вере, отношениях родителей с детьми и их незримой связи, о ребятах, возвращающихся с фронта в мирную жизнь с искалеченным телом и искалеченной душой, о совести, дружбе и понимании , кто ты есть. Но прежде это фильм о мужской боли, в этом случае — боль отца, собратьев, врача, — рассказала продюсер проекта Татьяна Лазарева . – Название фильма дал игрушечный солдатик, которого когда-то в детстве герой фильма, Чиновник, дал своему сыну как игрушку-оберег. Именно этот солдат стал для сына Чиновника талисманом на войне и поддерживал между ними духовную связь. Можно сказать, что наш Солдат как перевозчик Харон, находящийся на грани мира живых и мертвых, а игрушечный солдатик — аналог монетки для Харона. А война – это то страшное место и время, когда мир живых и мир мертвых сталкиваются самое ближайшее и длинное.

Режиссер фильма Даниил Дедков в кинематографе работал ранее как оператор. В его операторском наследии — съемки проектов «Почему я жив», «Скажи только слово», «Это я», «Беззащитное сердце». Однако, как говорит Данило, именно его предыдущий операторский опыт сейчас пригодится ему при работе над этим проектом.– Я считаю, что каждый режиссер обязательно должен уметь думать как оператор, – говорит Данило Дедков . — Это понимание у меня из моего прошлого операторского опыта. Иногда я встречал режиссеров, с которыми мы вроде бы разговаривали на разных языках: режиссер — на своем, а я — на своем. И не понимали друг друга. Однако режиссер с оператором всегда должен работать в тандеме. И сейчас мне мое операторское прошлое очень помогает. Кроме того, я шесть лет проработал главным режиссером монтажа на телеканале СТБ на форматных шоу, поэтому у меня есть опыт монтажа. Всё это мне сейчас очень помогает при работе над фильмом «Солдатик». Данило ДедковГлавный герой – это не просто человек, который, ища своего пропавшего на войне сына, попадает в определенные обстоятельства. Здесь все гораздо глубже. Когда я прочитал сценарий и стал себе представлять сцены, героев и тему, я понял, что мне это нравится потому, что эта история рассказывается именно на прямом языке.

В первый день съемок все участники этого проекта поставили свои подписи на государственном флаге Украины. Как рассказала Татьяна Лазарева, съемочная группа открыла сбор денег на машину для подразделения ПВО и этот флаг и некоторые другие артефакты картины будут проданы на аукционе во время презентации. Все полученные деньги пойдут на приобретение этого автомобиля и для помощи тем нашим защитникам, которые, вернувшись с войны, нуждаются в психологической реабилитации.